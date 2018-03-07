PİŞMAN OLUP GERİ GÖTÜRDÜLER!

Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek jeneratör çalmakla suçlanan 5 zanlı, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat etmekle suçlanan zanlı Cuma Bayır, Mustafa Bayır, Umut Keloğlu, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Pişman olup jeneratörü geri götürdüler

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, zanlı Cuma Bayır, Mustafa Bayır, Umut Keloğlu, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu’nun 26 Şubat tarihinde Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve kimsenin olmadığı sırada hep beraber gidip ortak hareket ederek mutfak penceresinden içeriye girdiklerini ve Bin TL değerindeki jeneratörü satmak için sirkat ederek zanlı Cuma Bayır’ın arabasına koyduklarını açıkladı.

Zanlıların konu jeneratörü satmak için Korkuteli’ne götürdüklerini belirten Ursavaş, jeneratörü satamadıkları için çaldıkları eve geri götürdüklerini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Ursavaş, KKTC vatandaşı olan zanlı Cuma Bayır, Mustafa Bayır, Mustafa Kurucu, Umut Keloğlu ve TC vatandaşı olan zanlı İbrahim Eke’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Cuma Bayır, 2 gün arayla aynı eve girerek aynı jeneratörü çaldı

Zanlı Cuma Bayır, 2 gün arayla Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve ikinci kez girerek yine aynı jeneratörü sirkat ettiği gerekçesiyle dün ikinci kez mahkemeye çıkarılarak teminata bağladı. Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, zanlı Cuma Bayır’ın 28 Şubat tarihinde yine Fikri Kırıkkale’ye ait eve giderek sürme cam kapıyı açıp içeriye girdiğini ve 26 Şubat tarihinde çaldıktan sonra geri getirdiği jeneratörü yeniden sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı Cuma Bayır’ın ikinci kez sirkat ettiği jeneratörü İskele’ye götürerek 800 TL’ye sattığını belirten Ursavaş, konu jeneratörün İskele’de bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Ursavaş, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Cuma Bayır, Mustafa Bayır, Umut Keloğlu, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi. Ayrıca Asafoğulları, zanlı Mustafa Bayır, Umut Keloğlu, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu için 1’er KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi, zanlı Cuma Bayır için ise 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine, yine zanlı Cuma Bayır’ın 3 bin TL nakdi teminat, zanlı İbrahim Eke’nin ise 2 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.

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