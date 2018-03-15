PİYANGOLAR BİRİMİNDE YOLSUZLUK!

Başbakan Tufan Erhürman Devlet Piyangolar biriminde yaşanan yolsuzluğu gözler önüne serdi, Başbakanlık olarak da dava açacaklarını dile getirdi...

Başbakan Tufan Erhürman Cumhuriyet Meclisinde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Devlet Piyangolar biriminde yaşanan yolsuzluğu gözler önüne serdi.

Erhürman prensip olarak bir bütçe konuşmasında söylediğini başka bir bütçe konuşmasında söylemediğini kaydetti.

Konuştuğu konunun da sadece ilgili bütçeyle ilgili olmasına dikkat ettiğini söyleyen Erhürman, aksinin hakkın kötüye kullanımı olduğunu belirtti.

Başsavcı ile görüştüğünü, Sayıştayın bütün raporlarının Başsavcılığa gittiğini teyit ettiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin nasıl işlediğini anlattı.

Başsavcılığın işin sadece suç iddiası ayağıyla ilgilendiğini, gerekirse ceza davası açtığını söyleyen Erhürman, tazminat konusunda dava açma yetkisinin ilgili bakanlıkta olduğunu dile getirdi.

Önüne gelen raporlardan örnek veren Erhürman, Piyangolar Dairesi konusunda hazırlanmış 9 Mart 218 tarihli Sayıştaylık raporunu okudu.

3 YIL ARAKA ARKAYA YAPILAN DENETİMLERDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sayıştay tarafından Piyangolar Dairesi’nde 3 yıl arka arkaya yapılan denetimlerde, bilet gösterilmeden ödeme yapıldığının tespit edilip, raporlandığını dile getiren Erhürman, bu konuda prosedürü başlatmanın Başbakanlığın görevi olduğunu belirtti.

"BAŞBAKANLIK OLARAK DA DAVA AÇILACAK"

Erhürman, bu konuda Başbakanlık olarak dava açacaklarını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, Sayıştay bağımsızlığı konusunun Anayasa değişikliğine konduğunu ancak bunun reddedildiğini hatırlattı.

Maliye Teftiş Kurulu’nun Savcılığa ilettiği 24 dosya bulunduğunu söyleyen Erhürman, dosyalarla ilgili bilgi verdi.

Bir milletvekilinin her oturumda Biokim ve hellim dosyasını gündeme getirdiğini dile getiren Erhürman, “Eğer yolsuzlukların üzerine gitmeye niyetliysek, parti ayrımı yapmamayı öğreneceksiniz” dedi.

Bu konuyu siyasete alet etmek istemediğini dile getiren Erhürman, yolsuzluk dosyalarının siyaseti temizleme amacı olduğunu kaydetti.