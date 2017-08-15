PİYASADA DOMATES KALMADI!

Yaz ürünü olmasına karşın, manav, market veya pazarlarda satışa sunulan domateslerin kullanılamayacak kadar kalitesiz olması nedeniyle hükümet 150 ton domatesin ithal edilmesine izin verdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, piyasada yaşanan domates sıkıntısının aşılması için bu ürünün ithaline izin verdiklerini açıklarken, Lefkoşa’daki bazı market ve manavların domates reyonunun boş kaldığı, bazılarında ise kalitesiz de olsa sera domatesinin satışa sunulduğu gözlemlendi.

Ali CANSU

Ülkemizde market, manav ve pazarlardaki domateslerin istenilen düzeyden çok kötü olması ve vatandaşların evlerine domates alamayacak duruma gelmesi nedeniyle hükümet, piyasadaki domates sıkıntısını gidermek için 150 ton domatesin ithalatına izin verdi.

Lefkoşa’daki bazı marketler, kötü olan ürünü almazken domates raflarının bulunduğu yere, “Kaliteli domates gelmediği için bulunduramıyoruz” yazısı yazdı. Bazıları ise vatandaşa domates sunmak için kilosu 4.69 TL’ye de olsa sera domatesi satmayı tercih etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı piyasada yaşanan domates sıkıntısını aşmak için şimdilik 150 ton domatesin ithal edilmesine izin verildiğini açıkladı.

Yağmur etkili oldu

KIBRIS’a konuşan domates üreticileri, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurun kendilerini büyük zarara uğratmasından dolayı piyasaya kaliteli yeterli domates veremediklerini ifade etti.

Piyasada domates olmadığını ve vatandaşların bu konuda mağdur olmaması için ithal domates getirilmesi gerektiğine işaret eden üreticiler, “Dün bakanlıkta toplanıp bu kararı hep birlikte aldık” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibinin bu konuda hassas olduğunu ve üreticiyi koruyucu tedbirleri de ön planda tuttuğunu gördüklerini belirten üreticiler bu durumun kendilerini sevindirdiğini anlattı ve “Tüccarlar, üreticiler, Ticaret Dairesi ve hükümet yetkilileri birlikte toplanarak 150 ton domates ithal edilmesi için karar ürettik” dedi.

İleriki günlerde bahçelerden çıkacak ürünlerin piyasayı dengeleyebileceğine işaret eden üreticiler, bu konuda bakanlık ile sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.

Piyasada domateste boşluk yaşandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci, piyasada domates sıkıntısı oluşmasından dolayı tüccarlara 150 ton domates ithal izni verdiklerini ifade etti.

KIBRIS’a konuşan Emirali Deveci, “Piyasada domateste bir boşluk oldu. Bunu gidermek için bakanlık sadece 150 ton olmak üzere ithal domates izni verdi” dedi.

İthal domateslerin dün piyasaya girmesinin beklendiğini kaydeden Deveci, piyasadaki durumu takip ederek bu çerçevede adımlar atılacağını belirtti.

Gelecek olan ithal domatesin az olmasından dolayı iki üç günde tükenebileceğini de anlatan Deveci, üreticilerin bahçesinden çıkacak yeni ürünün miktarına göre, daha sonra vatandaşların mağdur olmaması için toplanarak yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Kıbrıs