Piyasalar merkez bankalarının kararlarını bekliyor

Ülkeler corona virüsünün ekonomilerinde yarattığı hasarı onarmaya çalışıyor. Bu hafta piyasaların takip ettiği iki önemli gelişme bulunuyor. Çarşamba günü ABD, perşembe günü ise Avrupa merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Yüzde sıfır seviyesinde bulunan faiz oranlarında bir değişiklik beklenmezken uzmanlar merkezlerin coronaya karşı piyasalara destek vermeye devam edeceği görüşünde.

Dünya ekonomileri corona virüsü salgını nedeniyle görülmemiş bir dönemden geçiyor. Piyasalar merkez bankalarının bu zorlu süreçte ekonomiye destek olmak için aldığı kararları çok yakından takip ediyor. Bu hafta da iki kritik karar piyasalarda yön belirleyici olacak.

FED KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Salgının en şiddetli olduğu ülke konumunda bulunan ABD’de, merkez bankası faiz kararını çarşamba günü açıklayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) salgın nedeniyle piyasanın nakit ihtiyacını karşılamak için mart ayında iki defa faiz indirimine gitmiş ve 16 Mart’ta faizi sıfırlamıştı. Fed, 3 Mart’ta da 50 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Uzmanlar bu hafta Fed’in faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını beklemiyor. ABD’de Covid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 55 bin kişi hayatını kaybetmiş durumda ve işsizlik başvuruları rekor seviyelerde bulunuyor.

ERKAN: ETKİLERİN SANILANDAN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Küresel likiditeye ilişkin beklentileri bu hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının şekillendireceğini belirten Erkan, “Fed, ucu açık parasal genişleme uygulamakla beraber bilanço genişlemesinde ivmeyi yavaşlatmış görünüyor. Buna karşılık, özellikle ekonomik aktivitenin seyrini ve durumunu gösteren verilerde corona virüsü pandemisinin etkilerinin sanılandan büyük olduğunu görmekteyiz.

Fed, parasal teşvikleri kayda değer bir süre sürdürmek durumunda olacaktır. Ekonominin kilitlenmesi sadece 5 hafta içinde 26 milyondan fazla işsiz yarattı; perakende satışlarda ve endüstriyel üretimde rekor düşüşler görüldü. PMI'ların Nisan ayında uzun zamanın en düşük seviyelerine gerilemesi de küresel finansal krizden sonra en şiddetli daralma hızına işaret etti.” dedi.

“DESTEĞİ DEVAM ETTİRMEK DURUMUNDA”

Fed’in son zamanlarda 2 planlanmamış toplantıyla faiz indirdiğini hatırlatan Erkan, “Aynı zamanda menkul kıymet alımları ve bankalara ve finansal piyasalara destek sağlamak ve hane halklarına ve işletmelere kredi akışlarını teşvik etmek için çeşitli önlemler dahil olmak üzere çeşitli politika hareketleri açıkladı. Fed'in küresel likiditeye verdiği desteği devam ettirmek durumunda olduğunu düşünüyoruz.”açıklamasında bulundu.

AVRUPA’DA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Avrupa Merkez Bankası ise faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Şu anda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı yüzde sıfır seviyesinde. Uzmanlar bu oran da bir değişiklik beklemiyor. Avrupa Merkez Bankası 12 Mart tarihinde yaptığı toplantıda faiz oranını yüzde sıfır seviyesinde bırakmış ve haneler ile şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını açıklamıştı.

Avrupa’da özellikle İtalya ve İspanya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler konumunda bulunuyor. Bunun yanında İngiltere de pandeminin etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri.

Ekonomist Enver Erkan, Avrupa'da açıklanan verilerde de, öngörülenden çok daha derin bir daralma potansiyeli hissedildiğini belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu kapsamda acil satın alma programında genişleme yapmak durumunda olabileceğini söyleyen Erkan, “Avrupa'daki krizin etkilerini azaltmak için varlık alım programının öngörülebilir gelecekte yeterince esnek tutulacağını düşünüyoruz. Merkez bankaları tahvil toplamaya ve faizler düşük olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

ALTINSAÇ: MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Fed için ekstra bir beklenti içerisinde olmadıklarını söyleyen Gizem Öztok Altınsaç, “Görüşlerde ne yönde değişiklik olacak? Piyasa onu takip edecek. Avrupa Merkez Bankası ise bir varlık alım programı yürütüyor. Bu miktar 750 milyar euro seviyesindeydi. Bunun 1.5 trilyon euroya yükseltilme durumu var. Bunlar takip edilecek. Negatif faiz verileceğini sanmıyorum.” açıklamasında bulunudu.