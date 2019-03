PLANI TERS TEPTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele’de ayrıldığı eski sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbarda bulunan ancak yakalanan zanlı Kader Erman ile zanlı Erman’a yardımcı olduğu ileri sürülen zanlı Esin Karagöz, Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer dün mahkemeye çıkarıldı

İskele’de ayrıldığı eski sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak polise ihbarda bulunan ancak yürütülen tahkikat sonucunda olayın komplo olduğunu ortaya çıkması üzerine tutuklanan zanlı Kader Erman ile zanlı Erman’a yardımcı olduğu ileri sürülen zanlı Esin Karagöz, Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Eski sevgilisini tutuklatmak istedi

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 15 Mart 2019 tarihinde zanlı Kader Erman’ın polisi arayarak ZPL 910 plakalı araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbarda bulunup ısrarla konu araçta arama yapılması istendiğini söyledi. Konu aracın İskele’de Sehran Ahmad isimli şahsın kullanımında tespit edildiğini belirten Kavaz, Ahmad’ın huzurunda araçta arama yapıldığını ve aracın bagaj kısmında araca ait malzeme çantası içerisinde yaklaşık 3 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid ve yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Kavaz, ilk etapta tutuklanan Sehran Ahmad’ın 16 Mart 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Alınan tutukluluk süresinin ardından 24 saat geçmeden, araçta bulunan uyuşturucunun zanlı Kader Erman ile zanlı Esin Karagöz’ün, zanlı Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer’den temin ettiklerinin ve söz konusu uyuşturucunun zanlı Kader Erman tarafından konu araca konulduğunun tespit edildiğini açıklayan Kavaz, zanlı Erman’ın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Kavaz, zanlı Kader Erman’ın gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak “Evet uyuşturucuyu Esin ile ben aldım. Kabul ediyorum. Fakat avukatıma soracağım, onay verirse ifade vereceğim. Yaptım çünkü Bilal bana çok çektirdi, amacım onu tutuklattırmaktı” beyanında bulunduğunu açıkladı. Zanlı Esin Karagöz’ün ise gönüllü ifade verdiğini belirten Kavaz, zanlı Karagöz’ün “Kader benden Bilal’in arabasına uyuşturucu koymak için uyuşturucu bulmamı istedi. Biz de gittik İrfan Düşer’den aldık, uyuşturucuyu da Kader’e verdim. Parasını Kader ödedi. Uyuşturucuyu Bilal’in arabasına koymuş” şeklinde beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Zanlı İrfan Düşer, polise teslim oldu

Tahkikat memuru Mustafa Kavaz, yapılan soruşturma neticesinde meselede 15 Mart 2019 tarihinden beri aranan ve bunu bildiği halde günlerdir kaçan zanlı İrfan Düşer’ın 19 Mart 2019 tarihinde avukatı ile polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Aynı gün zanlı Esin Karagöz’ün ikinci bir gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kavaz, zanlı Berna Lütfioğlu’nun mesele ile bağlantılı olduğunu beyan ettiğini ve yine bu gönüllü ifadesinde de söz konusu uyuşturucuyu zanlı Kader Erman ile zanlı Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer’den aldıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Ortaya ciddi iddialar atıldı

Tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Esin Karagöz’ün verdiği ikinci gönüllü ifadesinde hücrelerde bulunduğu sırada avukat Erdal Öncü’nün ofisinde çalışan bir avukatın kendisini ziyaret ederek söz konusu avukatın kendisine mahkeme huzuruna çıkarak kimsesiz olduğunu, ailesinin kendisini evden attığını, psikolojisinin bozuk olduğunu söylemesini ve ifadesini değiştirmesini istediğini anlattığını belirtti.

Kavaz, zanlı Karagöz’ün ifadesinin devamında ise bu görüşmeden hemen sonra avukat Erdal Öncü’nün zanlı Kader Erman ile görüşürken kendisini de yanına alarak kendisinden mahkemeye çıkıp Kader’in hiçbir suçunun olmadığını, suçu üstlenmesi konusunda baskıda bulunduğunu beyan ettiğini açıkladı. Aynı gün zanlı Berna Lütfioğlu tespit edilip tutuklandığını ifade eden Kavaz, kendisine suçu bildirildiğinde cevaben “ben kabul etmem birine bir şey vermedim.

Günlerdir İrfan’a teslim olmasını söylüyordum” dediğini, zanlı İrfan Düşer’in ise tutuklu olduğu kendisine bildirildiği zaman “Evet ben Kader ve Esin ile görüştüm, İskele’de bana bir arabaya uyuşturucu koyacaklarını söylediler fakat ben bir şey vermedim kabul etmem” yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

17 dakikalık görüntü kayıp

Tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Kader Erman’ın yaşadığı ancak ayrılmak üzere olduğu ve uyuşturucunun araca yerleştirildiği düşünülen evde kamera kaydı olduğu tespit edilerek emare alındığını söyledi. Kavaz, emare alınan kamera kaydında, eşyaların araca yüklendiği anda 17 dakikalık görüntünün kayıp olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, kamera kaydında oynama yapıldığının düşünüldüğünü ifade etti. Her mahkeme aşamasında yeni zanlılar ve ifadelerin ortaya çıktığını ve soruşturmada her an gelişmeler yaşandığını söyleyen Kavaz, İskele ve Mağusa’da yürütülen soruşturmanın bir bütün olarak yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Kader Erman, Esin Karagöz, Berna Lütfioğlu ve İrfan Düşer’in tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.