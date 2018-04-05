PLANSIZ DÖNÜŞÜME HALK İSYANI!

Son yıllarda bar ve kafe gibi işyeri kuranların gözdesi haline gelen Lefkoşa Surlariçi bölgesinde, evleri işyerlerinin ortasında kalan vatandaşlar isyan etti. Mahmutpaşa bölgesindeki vatandaşlar, yeni açılan bar ve kafelerin neden olduğu gürültü kirliliğinden rahatsız

Hasan DÜZGÜN

Başkent Lefkoşa’nın tarihini yansıtan Lefkoşa Surlariçi bölgesi plansız gelişmesinin sıkıntılarını yaşıyor. Surlariçi’nde son yıllarda çok sayıda kafe, bar ve restoranın plansız olarak açılması bölge halkında huzursuzluk yaratıyor

İşletme sahiplerinin yaptığı yanlış restorasyon çalışmalarının, bölgedeki tarihsel yapıyı bozacağından korkan vatandaşlar, Lefkoaş Surlariçi’nin dokusunu bozmayacak şekilde gelişimini sürdürmesinden yana.

Vatandaşlar Lefkoşa Surlariçi’nin eski yapısını koruması noktasında inisiyatif kurdu. Surlariçi’nde bulunan Tanzimat Sokak, Pencizade Sokak, Kaymakam Sokak, Kanlı Mescit Sokak ve Mahmutpaşa Sokak sakinleri bir araya gelerek Mahmutpaşa Mahalle İnisiyatifi’ni kurdu. İnisiyatifin amacı ‘bölgede yaşanılan plansızlığa bir son vermek’ olarak açıklandı.

Planlama istiyorlar

Mahmutpaşa Mahalle İnisiyatifi’ni oluşturan mahalle sakinleri, Surlariçi’nde açılan veya açılması planlanan yeni mekanların belli bir planlama çerçevesinde izinlendirilmesini istiyor. Mahalle sakinleri işletmelerin tarihi dokuya önem vererek, görüntüyü ve orijinalliği bozmayacak şekilde restorasyon çalışmaları yapmasından yana.

Eğlence mekanlarıyla evler iç içe

Bölgede son zamanlarda hizmete açılan bar, kafe ve restoranlardaki artış dikkat çekiyor. Vatandaşlara göre bu yatırımlar beraberinde başka sorun ve huzursuzlukları da getiriyor. Surlariçi’ndeki mahallelerde ev ve mekan sahipleri karşı karşıya geliyor. Düzensizlik nedeniyle özellikle gürültü ve kirlilik ev sahiplerini rahatsız ediyor.

“Devlet denetlemeli”

Tarihi binaların restorasyonu yapılırken Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi gibi kurumlar yeterli denetlemeyi yapmadığından şikayet eden mahalle sakinleri, yeni inşaatların yarattığı elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı gibi sorunların da artmasından dolayı ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaş ne dedi?

Serpil Bekçi: Yirmi dört yıldır bu mahallede kalıyorum. Önceleri bu mahalle çok sessizdi, sadece sokakta oynayan çocuk sesleri duyulurdu. Şimdi barların ve kafelerin açılmasıyla huzurumuz bozuldu. Ses ve araba kalabalığından dolayı tüm mahalleli olarak sorunlar yaşıyoruz. Buraya işletme izni verilirken bir planlamaya bağlı verilmesini istiyoruz. Gece yarısına kadar müzik çalınması bence yanlış

Ayşe Bolat: On dokuz yıldır bu mahallede yaşıyorum. Önceleri bu mahalle sakindi en azından dışarı da oturabiliyorduk. Şimdi ise kafelerdeki ses gürültüsünden oturamıyoruz, şehir içindeki parklara kafa dinlemeye gidiyoruz. Ben kafe yapılmasına karşı değilim ama müzik izni verilmesi yanlıştır. Bölge de kalan vatandaşlardan da yani bizden de görüş alınılması gerekir

Halil Sayıner: Kırk iki yıldır bu mahallede kalıyorum. Geçmiş yıllarda huzur vardı bu mahallede. Şimdi ise ızdırap çekiyoruz. Geceleri gürültüden uyuyamıyoruz. Biz idare etsek de çoluğu çocuğu olanlar ne yapsın ? Mekan sahipleri de bölge halkını düşünmüyor. Biz onların evinin önünde müzik çalsak hoşlarına gider mi ? Polis şikayetimizin ardından gelip kontrol ediyor ve bir şey yapmadan gidiyor. Kimsenin ekmeğinde değiliz ama bu işe bir düzenleme getirmeleri gerekmektedir

Kemal Ay: Müzik sesinden huzurumuz kaçtı. Ben sabahları 5.30’da uyanan bir insanım. Mahalle de gece 2-3’e kadar müzik sesi çıkarsa ben nasıl dinlenebilirim. Biz kimsenin ekmeğinde değiliz ama yaptıkları düşüncesizliktir. Mahalleye kafe açılmasına değil mekanlarda müzik çalınmasına karşıyız

Besim Baysal: Kimsenin ekmek parasında gözümüz yoktur. Bizim derdimiz rahat şekilde evimizde dinlenebilme hakkımızdır. Kafeler açılabilir. Biz kafe açılmasına karşı değiliz ama müzik sesi bizim dinlenme hakkımızı engeller. İzin makamlar ve iş yerleri biz burada yaşamıyoruz gibi davranıyorlar. Burada evleri olan, ailesi ile birlikte burada yaşayan birçok insan var. Bu mahalleye birçok işletme izni verildi fakat park yeri sıkıntısı yaşıyoruz . Artık mahalleliler evlerine rahatça girip çıkamıyor. Çivi bile çakılmayacak tarihi eserlerde yıkım oluyor. Mesela bizim evimizin arkasındaki mekan binanın büyük bir kısmını yıktı. İzin makamlarının bunları göz önünde bulundurarak izin vermesi gerekmektedir

Havadis