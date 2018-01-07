“PM’nin UBP ile bir koalisyon kurulmasına onay vereceğini sanmıyorum”

Erhürman açıklamasında oyların şu ana kadar yüzde 60’ının sayıldığı ve durumun ortaya çıktığını ifade ederek, çıkan sonuçlara göre UBP’nin birinci parti olduğunu ve CTP’nin de seçimden ikinci parti olarak çıktığını ifade etti.

Erhürman, çıkan sonuçlarda birinci olmamalarına rağmen, mücadelenin yarın sabahtan itibaren devam edeceğini belirterek, mücadelenin daha da yükseleceğini, partinin tüm kadrolarıyla yarın hazır olduğunu belirtti.

Erhürman, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm kadrolarımız bu konuda hazır. Bu herhangi bir şeyin bitişi değil, başlangıcıdır. Biz sol bir partiyiz. Sol partilerin gerek dünyada gerek ülkede yaşadığı iniş ve çıkışlardan dersler çıkarmayı bilmiş bir partiyiz. Mücadelenin bir evresi daha kapandı. Yeni bir evresi başladı.”

Erhürman, yarından itibaren haysiyet ve adalet için, ülkede üreterek var olmak için, halkımızın hak ettiği insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini de ifade ederek “mecliste nerede olursak olalım, CTP bu ülke için çalışmaya devam edecek” dedi.

"Seçime katılım oranı düşük"

Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

"Seçime katılım oranı düşük. Siyasi partiler gerçekten halkın siyasete katılımı için çok daha yoğun çalışmak zorunda. Yeniden sokakta, köylerde olacağız dediğim şey de bununla bağlantılı. Halkın sadece yüzde 62’si sandığa gidiyorsa, bu hiçbir partinin sevineceği bir olay değil. Tüm siyasi partiler olarak halkımıza ulaşmakta çok daha fazla çalışma ortaya koymak zorundayız. Halkımızın mesajını aldık. Bu görevi de hakkıyla yerine getireceğimiz konusunda halkımıza verdiğimiz sözün arkasındayız.

“Koalisyonla ilgili kararı Parti Meclisi verecek”

Erhürman halka verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade ederek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “18 ayda yaptıkları hukuksuzluklar”ın sandıkta aklanabilecek şeyler olmadığını hep söylediğini ve UBP’nin demokrasi konusunda üzerine düşen görevi yapmadıklarını kaydetti. CTP'nin seçimden önce ne söylediyse hepsini yapacağını da ifade eden Erhürman, tüm yolsuzluk iddialarının CTP tarafından polis ve savcılık nezdinde yetkili makamlara ulaştırılacağını kaydetti.

Erhürman, "yapanın yanına kar kalmaması için CTP en yoğun çabayı koyan parti olacak. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili tavrımız seçim sonuçlarıyla bağlı değildir" diyerek sonuç alınması için ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Erhürman, “UBP'nin bu yaptıklarının aklanacağı yer yargıdır, sandık değil” diyerek, CTP’nin üzerine çok iş düştüğünü ve bunları harekete geçirmek için görevlerinin başında olduklarını da kaydetti.

Erhürman, CTP Parti Meclisi’nin UBP ile koalisyon kurulmasına yönelik karar alacağını düşünmediğini de belirterek, kurultaydan sonraki en yetkili karar organı olarak Parti Meclisi’nde koalisyon konusunun görüşüleceğini ve geleceğe yönelik kararlar alınacağını ifade etti.