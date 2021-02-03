Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.
Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.
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Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.
Kararname, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, yavaşlayan iktisadi faaliyet göz önüne alınarak, çeklerin ödenebilmesi için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak çeklerin ibrazını düzenliyor.
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