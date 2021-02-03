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  3. Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.
Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.

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Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkartıldı.

Kararname, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, yavaşlayan iktisadi faaliyet göz önüne alınarak, çeklerin ödenebilmesi için ilave zaman kazandırmaya yönelik olarak çeklerin ibrazını düzenliyor.

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