POLİKLİNİKLER 14:30'A KADAR HİZMET VERECEK!

Kamu sağlık hizmetlerindeki ‘mesai saatlerinde’ yapılan yeni uygulama dün devreye girdi. Sağlık Bakanlığı’nın poliklinik süresinin artırılmasına yönelik aldığı kararda dün ilk uygulama başladı.

Sağlıkta poliklinik hizmetlerinde yeni dönem, dün itibariyle başladı, hastanelerdeki poliklinik hizmet süresinin 14.30’a kadar devam etmesine karşın, bu saatlerde hastaneye gitmeye alışmayan yurttaşlar nedeniyle poliklinik koridorlarında derin bir sessizlik hakimdi. Buna karşın ‘Acil Servis’ yine doluydu

Dün saat 14.30’a kadar mesai yapan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktorlar 15 hastayı muayene etti.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, “Bu uygulamaya zaman vermek gerek, sistem yavaş yavaş oturacak” dedi.

Fehime ALASYA

Kamu sağlık hizmetlerindeki ‘mesai saatlerinde’ yapılan yeni uygulama dün devreye girdi. Sağlık Bakanlığı’nın poliklinik süresinin artırılmasına yönelik aldığı kararda dün ilk uygulama başladı.

Dün saat 14.30’a kadar görev başında bulunan doktorlar, koridorlarda hasta bekledi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, öğlen saatlerinde poliklinikteki hissedilir sessizliği yorumlarken, ‘uygulamaya biraz zaman tanınmalı, daha çok yeni’ yorumunda bulundu.

Dün saat 14.30’a kadar mesai yapan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktorlar sadece 15 hastayı muayene etti. Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, “Bu uygulamaya zaman vermek gerek, sistem yavaş yavaş oturacak” dedi.

Öte yandan dün öğle saatlerinde poliklinikte görülen sessizliğe karşın, acil servisin tıklım tıklım dolu olduğu gözlemlendi.

Aynı saatlerde poliklinikte hasta bekleyen doktorlara karşın, acil servisteki keşmekeş dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanlığı, mart ayı ortasında tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresinin 14.30’a kadar devam edeceğini bildirmiş, sağlıkta etkin ve verimli hizmet hedeflendiği açıklanmıştı.

Sağlıkta poliklinik hizmetlerinde yeni dönem, dün itibariyle başladı. Dün saat 14.00 civarında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözlem yapan YENİDÜZEN, hastane koridorlarında hasta bekleyen doktorlarla karşılaştı.

“Bu uygulamaya zaman vermek gerek”

Poliklinikte şahsen gözlem yaptığını anlatan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, tüm bölümlerin çalıştığını, buna karşın doktorların sadece yaklaşık 15 hastayı gördüğünü kaydetti.

Ortopedi, diş, dahiliye, cildiye, göz gibi tüm bölümlerin hasta kabulüne 14.30’a kadar devam ettiğini, bu saat içerisinde ise toplamda 15 kişin geldiğini belirtti.

Dizdarlı, ortopedi bölümünde 2, dahiliye bölümünde 3, cildiye bölümünde 4, diş hekimliği bölümünde 2, beyin cerrahi bölümünde de 4 tane hasta bakıldığını ifade etti.

Yapılan uygulanın çok yeni bir sistem olduğunu ve zamana ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Dizdarlı, “Zaten doktorlarımızın günlük randevuları 30 hasta ile sınırlıdır, biz bu randevuları öğleden sonraya da yaydık. Öğleden sonra randevularından bazıları gelmedi, gelseydi bakılacaktı. Sistem daha çok yeni, bir günde oturacak bir sistem değil, zaman tanımak gerek. Bu uygulamaya zaman vermek gerek, zamanla hastaların da randevu aldıkça haberleri olacak ve sistem yavaş yavaş oturacak.” dedi.

“Temkinli olarak, çıkabilecek sorunları da gidererek, zamanla oturtabiliriz”

Yeni uygulama ile birlikte alt yapı ve personel sıkıntısı yaşanabileceği konusuna da değinen Dizdarlı, örnekler vererek bazı bölümlerde sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti, buna karşın, uygulamanın gidişatına göre hemen önlem alınabileceği ve aksaklıkların giderilebilineceğine dikkat çekti.

Dizdarlı, “Örneğin radyoloji bölümünde röntgen çeken çalışanların mesaisi zorunlu olarak yasalar gereği sınırlıdır. Bir hasta geldiği zaman doktor röntgen filmi çektirmek isterse o bölümde çalışan kişi bulamayabilir, o zaman acile gitmesi gerekecek, sıkıntı yaratacak. Bir diğer mevzu da insanlara saat 14.00’te randevu verildiği zaman olası tahlil istemine karşı o saate dek aç karına kalması mümkün olmaz, ertesi gün de gelmesi gerekecek. Genelde tahliller sabah aç karına öneriliyor zaten… Bu bağlamda sıkıntılar yaşanabilir fakat dediğim gibi yeni bir uygulamadır, baştan retçi olmamak lazım. Baştan da her şey çok iyi olacak diye düşünmemek lazım. Sistemi görelim, takip edelim eğer uygulamada düzeltilebilir ani müdahaleler varsa hemen yapılmalı, eğer hiç düzelmezse başka yönteme bakılmalı, temkinli olarak, çıkabilecek sorunları da gidererek, zamanla oturtabiliriz.”

Poliklinikteki sessizliğe karşın acil servis tıklım tıklım…

Öte yandan dün öğle saatlerinde poliklinikte görülen sessizliğe karşın, acil servisin aşırı kalabalık olduğu gözlemlendi.

Aynı saatlerde poliklinikte hasta bekleyen doktorlara karşın, acil servisteki keşmekeş dikkatlerden kaçmadı.

Bu durumu değerlendiren Dizdarlı, yeni uygulamadaki mesai saatlerinin uzamasıyla, acile gelen bazı hastaların polikliniğe de yönlenebileceğine, aşırı yönelmelerin dışında bunda hiçbir sakınca olmadığına değindi.

Dizdarlı, “Tabi ki randevusuz da giden hastalara bakılabilir fakat şunu da unutmamak gerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir doktorun bakması gereken hasta sayısı 15-20 arası değişiyor, bizde ise bu rakam biraz daha yüksek. Ekstra hasta yollarsak baştan savma iş de yapmış olabiliriz. Bu yüzden acildeki yükü poliklinik alabilir demek de çok doğru olmaz.”

Randevulara sadık kalınmalı…

Hastanedeki randevu sisteminin işleyişinden memnuniyet getiren Dizdarlı, randevuların uzamasının bir sebebinin de hasta ayağı olduğuna değindi.

Randevu alınıp da bu randevuya sadık kalınmaması durumunda sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Dizdarlı, vatandaşa bu konuda görev düştüğünü belirtti.

Dizdarlı, “Randevu sistemini dolduruyoruz, randevu isteyen diğer insanlara da ileri tarihte randevu veriyoruz, gelmeyen insanlar olduğu zaman sıkıntı yaşanıyor, randevular uzuyor. Bu bağlamda vatandaşın da randevusuna sadık kalması gerek. Randevu sisteminin işleyişinden memnunuz tabi ama randevuların uzamasının bazı nedenleri var. Sebep sadece hasta ayağı değildir.” dedi.

Vatandaşların randevu sistemine sadık kalmasına ilişkin çağrıda bulunan Dizdarlı, aksi durumlarda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Yenidüzen