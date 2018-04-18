POLİS 1 KİŞİNİN PEŞİNDE!

Polis Girne’de hafta sonu yakalanan Olusengu Elijah Ogundana aleyhindeki tutukluluk süresi iki gün daha uzatıldı

Devrim DEMİR

Girne’de devriye gezen Narkotik Polisi, tarafından şüpheli hareketleri sonucu yakalanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Olusengu Elijah Ogundana aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı.

Zor, zanlı Ogundana’nın 14 Nisan tarihinde, saat 00.15 sıralarında Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülmesi nedeni ile üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Zor, zanlının üzerinde yapılan aramada iki ayrı foil kâğıdına sarılı 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri bulunan bir adet elle sarılmışı sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada yatak odasında 8 ayrı foil kâğıdında sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zor, zanlının gönüllü ifade verdiğini meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını söyleyerek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis