Polis 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti
Polis 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabahtan, akşam saat 18:00’e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.
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