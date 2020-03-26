Polis 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabahtan, akşam saat 18:00’e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.