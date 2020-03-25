Polis 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti

Bugün polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde, toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.