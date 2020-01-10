POLİS 3 BÖLGEDE TRAFİK DENETİMİ YAPTI

9 - 10 Ocak tarihleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

GAZİMAĞUSA’DA 138 SÜRÜCÜYE CEZA, 3 ARACA TRAFİKTEN MEN

Gazimağusa’da Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç ise trafikten men edildi.

GİRNE’DE 77 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM

Girne’de Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 370 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GÜZELYURT 52 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM

Güzelyurt’ta Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 454 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 52 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.



