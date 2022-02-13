Polis, 4 kişiyi daha tutukladı, mahkeme 3’er gün tutukluluk verdi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor…

Polis, 4 kişiyi daha tutukladı.Söz konusu kişiler bugün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk verildi.

Zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek, teamüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf, kasti hasar ve meskun mahalde ateş açma suçlarından, zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık ise kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma ve tasarruf ile meskun mahalde ateş açma suçlarından methalder oldu.

Bu arada, konuyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi daha gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Saldırı sonrası İstanbul’da 5 kişi gözaltına alınmıştı

BRTK