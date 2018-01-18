POLİS AÇIKLADI!

Polis Genel Müdürlüğü, İskele Polis Müdürlüğü’nde tutuklu olduğu sırada polis tarafından gördüğü şiddet nedeniyle ellerinin kırıldığını açıklayarak yargıya başvuran Mustafa Aşut ile ilgili açıklama yaptı

Polis Genel Müdürlüğü dün bir açıklama yaparak Büyükkonuklu Mustafa Aşut’un alkollü araç kullanma suçundan dolayı polise getirildikten sonra kendisine yapılan muameleden dolayı her iki kolunun kırılmasıyla ilgili Aşut’un kollarını kendisinin kırdığını belirtti.

Polis açıklamasında 26 Aralık 2017 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, Mustafa Aşut yönetimindeki aracın arka ışıklarının yanmadığı ve yol içerisinde zig-zag çizerek seyrettiğinin görülmesi üzerine durdurulduğunu belirtti. Akabinde adı edilenin nefesinin alkol kokmasından dolayı, alkol testine tabi tutulduğu ve şahsın yüzde 400 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Tutuklanarak İskele Polis Müdürlüğü’ne göt nnürüldü

Açıklamada Aşut’un işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanıp, olay yerinde elleri kelepçelenerek İskele Polis Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada İskele Polis Müdürlüğü’ne götürülen Mustafa Aşut’un tutuklu kalmak üzere müdürlüğün bodrum katında bulunan hücrelerine polis nezaretinde indirildiği sırada, alkol tesiri altında iken merdiven korkuluklarına her iki elini de vurarak bileklerine hasar verdiği ve ayrıca kafasını da duvara vurduğu açıklandı.

Polis açıklaması şöyle devam etti: Akabinde, bileklerinin ağrıdığını söylemesi üzerine polis nezaretinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve çekilen röntgen filmi ile adı edilenin her iki kol bileklerinin kırık olduğu tespit edilmiş ve gerekli tedavi işlemi hastane görevlileri tarafından yapılmıştır.

Söz konusu şahsın hücrelere indirildiği sırada hiddetlenerek her iki elini merdiven korkuluklarına vurduğu kendi ifadesinde yer almakta, kafasını duvara vurduğu ise temin edilen ifadelerden ve İskele Polis Müdürlüğü güvenlik kameralarından tespit edilmiştir.

Adı edilen polise verdiği ifadesinde, yasal olarak polis gözetiminde bulunduğu sırada ve/veya tutuklama anında, polisin kendisine herhangi bir fiili şiddet ve/veya orantısız güç kullanılmadığını beyan etmiş olup herhangi bir polis mensubundan şikâyetçi olmamıştır.

Söz konusu şahıs, bugüne değin ne Polis Genel Müdürlüğüne, ne de başka herhangi bir yasal merciye, şiddet gördüğüne dair polis aleyhinde şikâyetçi olmamıştır” denildi.

Havadis