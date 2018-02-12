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POLİS ARABA SÜRÜŞÜNDEN ŞÜPHELENİNCE...

POLİS ARABA SÜRÜŞÜNDEN ŞÜPHELENİNCE...

23 yaşındaki genç tutuklandı!

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Boğazköy'de, Atatürk Caddesi üzerinde tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen K.H.G.’nin (E-23) polis tarafından durdurulması üzerine yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulundu. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 14.30 sıralarında meydana gelen olay sonucu, söz konusu şahıs tutuklanarak, bulunan maddelere emare olarak el konuldu. 

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