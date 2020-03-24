Polis aracına çarptı, durmadı

Murat Çepik (E-30), yönetimindeki araçla önce polis aracına ardından ise Müslüm Zidanoğulları (E-25) yönetimindeki araca çarptı. Sürücü polisin dur ikazına uymayarak kaçtı. Murat Çepik daha sonra tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Yeni Bakış Gazetesinden Ahmet İkidereli’nin haberine göre Lefkoşa’da JN 005 plakalı salon aracıyla Kemal Aksay Caddesinde seyreden Murat Çepik (E-30), kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan polis aracına çarptı.

Araç sürücüsü polis aracına çarptıktan sonra kaza yerinde durmadan kuzey istikametine doğru yoluna devam ederek Kemal Aksay Caddesi sonunda bulunan Altınbaş trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada sağından Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Müslüm Zidanoğulları (E-25) yönetimindeki LS 937 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonrası JN 005 plakalı araç sürücüsü kaza yerine gelen polis ekibinin kendisine yapılan dur emrine uymayarak kaza yerinden tekrardan durmadan ayrıldı. JN 005 plakalı araç sürücüsü Murat Çepik dün tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.