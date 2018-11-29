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POLİS ATEŞ ETMEK ZORUNDA KALDI!

POLİS ATEŞ ETMEK ZORUNDA KALDI!

Polisin dur emrine uymadılar!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah Lefkoşa Terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğuna inanılan altınları bir kuyumcuya satmaya çalışan iki zanlı, polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis tarafından iki el havaya ateş açılmıştır.

Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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