POLİS BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYOR!

Polisin Girne’den başlayıp Lefkoşa’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Girne’de meydana gelen trafik kazasının sebebinin uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Kudret Evli, Akay Gündoğu, Deniz Güngör ve Fırat Deniz aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturmanın selameti açısında 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olay anımsatıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, 10 Ağustos 2017 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Girne Dr. Salih Miroğlu caddesi üzerinde zanlı Kudret Evli’nin kullanımında bulunan araçla trafik kazası yaptığını söyledi.

Polis memuru Fadıl Metin, kazanın ardından Kudret Evli ve araçta yolcu olarak bulunan Akay Gündoğu’nun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta ve zanlılar üzerinde yapılan aramada zanlı Kudret Evlinin üzerinde yaklaşık 6 gram zanlı Akay Gündeoğu’nun ise üzerinde yaklaşık 50 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlılara uyuşturucuyu verdiği tespit edilen zanlı Deniz Güngör’ün de tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada ise 5 paket şeklinde yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Güngör’den alınan ifade doğrultusunda ise konu maddeleri Fırat Deniz’den 750 TL karşılığında 7 paket olarak aldığı itirafında bulunması üzerinde de zanlı Deniz’in de tutuklandığını anımsattı.

Soruşturma geniş çaplı devam ediyor

Polis memuru Fadıl Metin, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ve daha önce alınan 3 günlük tutukluluk süresinde birçok ifade temin ettiklerini ayrıca emarelerin tahlile gönderildiğini belirterek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti.

Metin, soruşturmanın selameti açısında zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis