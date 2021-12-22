Polis Basın Subaylığı, polis alımlarıyla ilgili adayların sağlık kontrollerinin devam ettiğini belirterek, kamuoyunda yer alan iddiaların asılsız, maksatlı ve polis teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan “Özgür Gazete” isimli basın organında, polis alımları sonucu sağlık kontrolünde bulunan bazı adayların sağlık kontrolünden geçirilmeden onaylandığı ve torpil yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, polis alımları sonucu yapılan sınavlar neticesinde belirlenen asil ve yedek adayların sağlık kontrollerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hala devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, adayların, yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlanmasının ardından ilgili dal uzmanı hekimlerin raporları doğrultusunda, polislik mesleğine elverişli olup/olmadıklarının başhekim tarafından beyan edileceği belirtildi.

Adayların sağlık kontrollerinin henüz tamamlanmadığı bildirilen açıklamada, “İlgili basın organında yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız olduğu, yayının maksatlı ve polis teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğu aşikârdır” denildi.