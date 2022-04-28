Polis bayram önlemlerini aldı…

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu;

“Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. ‘Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım’.

Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; ‘Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.

3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle belediyeler de önlemlerini aldı.

BRT