POLİS CİNAYET ŞÜPHELİLERİNE BASKIN YAPTI!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin bu sabahın erken saatlerinde üç katlı bir apartmandaki daireye gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki sorgusu şu sıralar devam ediyor. 1 Temmuz tarihinde kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Adeola Owoyale'nin cesedinin bir otomobilin bagajında bulunmasının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.