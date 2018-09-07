POLİS EYLEMCİLERE BİBER GAZI SIKTI!
Polis eylemcilere müdahale etti
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Hayvan üreticilerinin eylemi Lefkoşa’da sürüyor. Eylemciler Ledra Palace Sınır Kapısı’na doğru harekete gecti.
Eyleme müdahale eden polis ile hayvan üreticileri arasında arbede yaşandı.
Polis eylemcilere biber gazı sıktı.
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