“POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI”

Polis, şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek için, “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halka Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına uyma, alkollü ve süratli araba kullanmama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, komite kararları anımsatılarak; bir evde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu, bir araya gelenlerin de son 72 saatlik negatif PCR veya son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerektiği vurgulandı.

Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yılda da son durak eviniz olsun.

Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız.

Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz.

Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

Polis açıklamasında, halkı yeni yılını kutlanarak, 2022 yılının halkıma, devlete ve ülkeye hayırlı olmasını dileğinde bulunuldu.