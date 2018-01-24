POLİS GEREKEN BİÇİMDE DAVRANMADI!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Sendikal Platform üyelerini kabul etti.

Platform adına söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil görüşmede yaptığı konuşmada platformun, görevinin sadece çalışanların haklarını korumak olmadiğini toplumsal sorumlulukları da bulunduğunu ve bu konuda girişim başlattıklarını söyledi.

Elcil, toplumsal barışın sağlanması ve ülkede alışık olunmayan durumların önüne geçilmesi amacıyla Cuma günü bir yürüyüş ve miting düzenleyeceklerini söyleyedi.

Elcil “Özgür basına yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Fikirler, fikirlerle çürütülmelidir. Çok değer verdiğimiz bir demokrasimiz var ve bu korunmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da müdahil olarak şiddet olaylarını önlemeye çalıştığını kaydeden Elcil, bu girişiminden dolayı cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Elcil, Cuma günü yapılacak eyleme Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da davet etti..

Cumhurbaşkanı Akıncı da, ülkeye yakışmayan olaylar yaşandığını belirtti.

Gazetenin yayınları ile ilgili düşüncelerimi daha önce de ifade ettiğini kaydeden Akıncı “Ancak görüşler beğenilmiyor diye bir gazeteye fiili saldırı düzenlenmesini kabul edemeyiz. Sessiz kalamayız. Biz hoşgörünün egemen olduğu bir dokuya sahibiz” dedi.

Yaşananlardan toplum olarak çıkartılacak dersler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumun dokusunda olan hoşgörü kültürünü devam ettirilebilmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı “Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu makamlar hangi fikre sahip olursa olsun her vatandasin güvenliğini korumak yükümlülüğündedir.

Maalesef bu olayda polis gereken biçimde davranmadı. Bu konuda ayrıntılı rapor talep ettim. Rapor gelsin, önümüzdeki süreçte üzerimize düşen görevi yapacağız başka yolu yoktur. Burası bir hukuk devleti olmak zorundadır kaba kuvvet devleti olamaz” dedi.