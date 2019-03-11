POLİS GÖZ AÇTIRMADI!
Polisten sıkı denetim!
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipleri tarafından hafta sonu düzenlenen trafik operasyonunda 450 araç sürücüsü kontrol edildi
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipleri hafta sonu trafik operasyonu düzenledi.
Trafik ekipleri 450 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde üç araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonulurken toplam 50 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
Etiketler : Girne Polis Müdürlüğü, trafik şubesi, trafik operasyonu
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