Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!
Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün (11-12 Nisan tarihlerinde) polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi..
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .
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