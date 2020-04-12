Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün (11-12 Nisan tarihlerinde) polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi..

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .