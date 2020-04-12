Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!
Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

Polis göz açtırmıyor! 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün (11-12 Nisan tarihlerinde) polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi..

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.