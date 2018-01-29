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POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR!

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR!

Sıkı denetim!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri pazar günü çeşitli bölgelerde denetimlerde bulundu

Özellikle Lefkoşa – Girne, Lefkoşa – Güzelyurt, Lefkoşa - Gazimağusa anayolları üzerinde son günlerde artan ölümlü kazalarla ilgi süratlerin biraz daha düşürülmesi ve kaçak yolcu taşıyanlar, ehliyetsiz araç kullananlar içinde yaptıkları denetimlerde adeta göz açtırmadı.

Çeşitli suçlardan sürücülere cezalar kesilirken, birçok sürücünün de denetimlerden memnun olduğu gözlemlendi.

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