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POLİS HALKI UYARDI!

POLİS HALKI UYARDI!

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Polis Basın Subaylığı, Dipkarpaz-Zaferburnu Anayolu üzerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su birikintileri ve yer yer toprak kayması olduğunu bildirdi.

Polis, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkati seyretmeleri uyarısında bulundu.

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