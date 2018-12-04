POLİS HALKI UYARDI!
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Polis Basın Subaylığı, Dipkarpaz-Zaferburnu Anayolu üzerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su birikintileri ve yer yer toprak kayması olduğunu bildirdi.
Polis, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkati seyretmeleri uyarısında bulundu.
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