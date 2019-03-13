POLİS HALKI UYARDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye gore dün, Güzelyurt’ta bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunanan ve sahte olduğu düşünülen 100 TL’lik banknotlardan oluşuna toplam 2,100 TL nakit paranın piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 100 TL’lik sahte banknotlar, D428633512, D428633517, D428633518, D428633520, D428633522, D428633525, D428633529, D428633535, D428633537, D428633538, D428633539, D428633540, D428633541, D428633543, D428633545, D428633549 ve D428633550 seri numaralarından oluşmaktadır.

Polis söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyardı