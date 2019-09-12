Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. POLİS HALKI UYARDI!
POLİS HALKI UYARDI!

POLİS HALKI UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Acapulco bölgesinde meydana gelen patlamalar sonucu, çevreye yayılmış mühimmat olabilme ihtimaline karşın bölgede aramalar halen devam etmektedir.

Polis vatandaşların söz konusu bölgelerden uzak durmaları, mühimmat vb. cisim ile karşılaşmaları durumunda temas etmemeleri ve yetkililere haber vermeleri konusunda uyardı.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.