POLİS HALKI UYARDI!
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Acapulco bölgesinde meydana gelen patlamalar sonucu, çevreye yayılmış mühimmat olabilme ihtimaline karşın bölgede aramalar halen devam etmektedir.
Polis vatandaşların söz konusu bölgelerden uzak durmaları, mühimmat vb. cisim ile karşılaşmaları durumunda temas etmemeleri ve yetkililere haber vermeleri konusunda uyardı.
Etiketler : Acapulco bölgesi, patlama, polis, uyarı
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