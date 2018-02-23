POLİS HAPLARLA SAHİBİNİ ARIYOR!

Narkotik ekiplerinin Girne’de geçtiğimiz hafta ele geçirdiği 496 adet uyuşturucu hap ile bağlantılı olduğu şüphesi üzerine tutukladığı Ramazan Şenlendirici aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Girne’de ele geçirilen 496 adet uyuşturucu hap ile bağlantılı tutuklanan Ramazan Şenlendirici aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

500 adet uyuşturucu hapları 15 Şubat tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sokan ve 18 Şubat’ta çıkış yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalanan Şenlendirici, pakette uyuşturucu olduğunu bilmediği yönünde ifade vermişti.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde polise iki ayrı gönüllü ifade veren Şenlendirici, dün ek süre talebi ile yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların polis tarafından araştırıldığını belirterek zanlının soruşturma maksatları bakımından 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

İddiaları araştırılıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ramazan Şenlendiricinin uyuşturucu madde içeren hap “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, 15 Şubat tarihinde Hüseyin Yapıcı ve Mustafa Keser’in tutuklanması ile 496 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve zanlı Şenlendiricinin de haplarla bağlantılı olduğu şüphesi ile tutuklandığını söyledi.

Zanlı’nın 18 Şubat tarihinde yakalandığını anımsatan Zor, verdiği ifadede konu paketlerde uyuşturucu olduğunu bilmediğini ve ülkeye girer girmez bu paketleri zanlılara teslim ettiği yönünde beyanı olduğunu kaydetti.

İddiaların araştırıldığını kaydeden Zor, zanlının alınan 3 günlük tutukluluk süresinde polise iki ayrı gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Zor, Şenlendiricinin 5 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis