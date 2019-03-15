POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruya göre 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da, Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak meselede şüpheli olarak görülen her üçü de Pakistan uyruklu, Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli şahıslar aranmaktadır. Polis söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri konusunda çağrı yaptı.