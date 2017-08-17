POLİS MEMURU VE MÜEZZİN MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Polis Memuru zanlı A.K ile Selimiye Camisi müezzini zanlı T.B dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Yıldırım köyünde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan polis memuru zanlı A.K ve Selimiye Camisi Müezzini zanlı T.B dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Yasa dışı terör örgütü ile ilgili propaganda nitelikli yayın bulundurma” suçundan dolayı mahkemeye çıkarılan zanlı A.K ile T.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, propaganda nitelikli yayın olan kitap ve CD’lerin bulunduğu evde kalan E.G ve zanlının eşi F.K ise suçla bağlantıları olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polis Memuru zanlı A.K ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Birçok emare bulundu…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 9 Ağustos tarihinde 17:05 ile 17:35 saatleri arasında Yıldırım köyünde E.G’nin evinde bir polis ekibi tarafından yapılan aramada TC’de 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrasında KKTC’de Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan emirname doğrultusunda 22 Temmuz 2016 tarihinde terör örgütleri listesine dahil edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Muhammet Fetullah Gülen’in yazarı olduğu 40 adet kitap, değişik yazarlara ait 22 adet kitap ve 34 adet VCD bulunarak emare alındığını anımsattı.

E.G gönüllü ifade verdi…

Ayni gün söz konusu evde kalan E.G’nin polise getirildiğini söyleyen Dalkıran, E.G’nin mesele ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde konu kitapların zanlı A.K tarafından 2017 yılı Şubat ayı içerisinde evine getirilip ambara koyulduğunu, konu ambarın evde daha önceden kalmakta olan zanlı T.B’nın sorumluluğunda olduğunu ve yine bu ambarı zanlı A.K’nin de kullandığını beyan ettiğini açıkladı.

Dalkıran, zanlı A.K’nin 10 Ağustos tarihinde Yıldırım köyündeki evinde tespit edildiğini anımsatarak, ardından zanlıya aleyhindeki ithamın kanuni ihtar altında bildirildiğini ve zanlı Köse’nin kitapların kendisinin olduğunu, başka kitaplar okuduğu gibi Fetullah Gülen’in kitaplarını da okuduğunu, bu kitapların E.G’nin evine götürmediğini ve ambara koymadığını beyan ettiğini belirtti.

Çıkış yapmak isterken yakalandı…

Kitaplar ve CD’lerin bulunduğu evde daha önceden kalmakta olan ve söz konusu ambarı da içerisindeki eşyalarla birlikte tasarrufunda bulunduran zanlı Tarkan Bay’ın 10 Ağustos tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edildiğini ve akabinde ileri işlem için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirildiğini anımsatan Dalkıran, zanlı Bay’ın “Benim Fetullah Gülen Cemaati ile bağlantım yok. Ben Nur Cemaati üyesiyim. Abdullah Köse’yi Yıldırım köyünde camiye gidip geldiği için tanıyorum. Evde bulunan kitaplar ve CD’ler hakkında bilgim yok” dediğini belirtti.

Dalkıran, 10 Ağustos tarihinde zanlı A.K ve eşi F.K’nin evinde polis ekibi tarafından yapılan aramada içerisinde evrak bulunan 2 adet çanta, 1 adet tablet, içerisinde el yazıları bulunan ajandalar, 3 adeti uçaksavar mermisi olduğundan şüphelenilen toplam 4 adet mermi, 6 adet mermi çekirdeği ile kovan parçaları ve F.K’nin cep telefonu bulunarak emare alındığını söyledi.

Ayni gün zanlı A.K’nin görev yaptığı Geçitkale Polis Karakolu ziyaret edildiğini de anımsatan Dalkıran, zanlının çalıştığı ofiste yapılan aramada 1 adet diz üstü bilgisayar ve 2 adet flash bellek de bulunarak emare alındığını anımsattı.

Yine ayni gün zanlı T.B’nin Lefkoşa’daki evinin polis ekipleri tarafından arandığını söyleyen Dalkıran, yapılan aramada FETÖ/PDY propagandası yapan ve Türkiye’de yasaklı yayın olan “Sızıntı Dergisinin” yayınladığı “Tıbbi Gerçekler” isimli kitap, yine ayni nitelikte olduğu düşünülen Muhammet Fetullah Gülen’in resmi olan “Aydınların dünyasında Fetullah Gülen Barışa Uzanan El” isimli kitap, klasör dosya içerisinde Nur Cemaati Eğitimi hakkında bilgi içeren evraklar, “Nur Nesli” isimli kitap, 4 adet “Nur’s Life” isimli dergi, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet flash bellek bulunduğunu söyledi.

Kitapları zanlı Köse’nin ablasından aldılar…

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlı A.K ve eşi F.K’nin 10 Ağustos tarihinde mahkemeye gelmeden önce mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini belirterek, vermiş olduğu ifadesinde konu kitapları E.G ile birlikte Güzelyurt’taki görümcesi A.K’den aldıklarını, daha sonra E.G’nin evine getirdiklerini, bir kısmını yaktıklarını, geriye kalanları ise E.G’nin “Sonra yakarım” deyip aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Dalkıran, zanlıların 10 Ağustos tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 1 gün, 11 Ağustos tarihinde ise 5 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Emareler inceleniyor…

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, mesele ile ilgili olarak bulunan kitaplar, belgeler, CD’ler, bilgisayarlar, tablet, cep telefonları ve flash belleklerin incelenmek üzere PGM Adli Polis Bölüm Müdürlüğü’ne gönderildiğini anımsatarak, halen daha incelemelerin tamamlanmamasından dolayı beklenen raporların gelmediğini açıkladı.

Kitapların bazılarında zanlı A.K’nin adı yazıyor…

Mesele ile ilgili olarak E.G’nin evinde bulunan kitapların bazılarında zanlı A.K’nin olduğunu gösteren isim ve soy isim isimlerini belirten el yazması notların olduğunu belirten Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, mukayese amaçlı zanlı T.B, F.K ve E.G’nin imza ve el yazı örneklerinin temin edildiğini açıkladı.

Dalkıran, yine ayni kitaplar arasında zanlı Köse’nin evlenme belgesinin de bulunduğunu açıkladı. Zanlı Köse’nin, el yazı ve imza örneği vermeyi ret ettiğini belirten Dalkıran, mukayese amaçlı olarak evinde yapılan aramada bulunan ajandalar ve görevdeyken almış olduğu yazılı ifadelerin kullanılacağını açıkladı.

Dalkıran, zanlının evinde bulunan mermiler, mermi çekirdekleri ve kovan parçaları olduğu düşünülen metallerle ilgili olarak 15 Ağustos tarihinde PGM Balistik Şubeden rapor temin edildiğini belirterek, temin edilen rapordan 1 adetinin eğitim mermisi olduğu, 2 adetin ise uçak savar mermisi olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

F.K’nin ifadesinin doğru olmadığı ortaya çıktı…

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, mesele ile ilgili olarak daha önce tutuklanan F.K’nin vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ve zanlı A.K’nin yapılan itham sonrasında yapmış olduğu beyanlarla ilgili yapılan soruşturmada ilgili kişilerden alınan ifadelere göre beyanları ve ifadelerinin tekzip edildiğini ve doğru olmadıklarının ortaya çıkarıldığını açıkladı.

F.K’den E.G’ye “İfadeni değiştir” baskısı…

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 12 Ağustos tarihinde hücrelerde görevli polis memuru tarafından E.G’nin kendisiyle görüşmek istediğinin beyan edilmesi üzerine E.G’nin şubeye çıkarıldığını söyleyerek, E.G’nin yeniden gönüllü ifade vermek istemesi üzerine ifadesinin alındığını belirtti.

Dalkıran, E.G’nin 11 Ağustos tarihinde hücrelerdeyken F.K’nin kendisine ifade verdiğinden bahsettiğini, ifadesini ise “Kitapları E.G ile beraber getirip bir kısmını yaktık. Geriye kalan kısmını ise E.G ‘sonra yakarım’ diyerek alıp ambara koydu” şeklinde verdiğini söylediğini beyan ettiğini açıkladı. Dalkıran, F.K’nin E.G’ye “Abdullah’ın kitapları getirmediğini söyle ifadelerimiz tutsun” diyerek ifadesini değiştirmek için baskı yaptığını beyan ettiğini belirterek, bunun üzerine F.K’nin hücrelerden alınarak İskele Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini açıkladı.

TC Adli Makamlarından cevap bekleniyor…

14 Ağustos tarihinde TC Adli Makamlarına emare alınan kitap ve CD’lerin FETÖ/PDY terör örgütü propagandası yapıp yapmadığını, yasaklı yayın olup olmadığının tespiti için yazı yazıldığını belirten Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, cevapların beklendiğini söyledi.

Dalkıran, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı bulunan kısmının tamamlandığını belirterek, geçici olarak görevden uzaklaştırılan Polis Memuru zanlı A.K ile KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından Lefkoşa Selimiye Camisinde müezzin olarak görevlendirilen zanlı T.B’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı A.K ile T.B’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2’şer KKTC vatandaşının 100’er bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi.

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