POLİS MERCEĞİNDELER!

Dürüst ve Ertuğruloğlu ile ilgili polis soruşturmasına yönelik yasal süreç işliyor…

Meclis Araştırma Komitesi raporunda, Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik ‘yasal süreç’ işlemeye başladı…

PGM BASIN: SORUŞTURMA SÜRÜYOR…

Konuyla ilgili bilgi veren Polis Basın Subaylığı, Dürüst ve Ertuğruloğlu ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

Ayşe GÜLER

Meclis Araştırma Komitesi raporunda, Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik ‘yasal süreç’ işlemeye başladı.

7 Ocak seçimlerinde milletvekili seçilemeyerek, sandıkta kalan hem Ertuğruloğlu ve hem de Dürüst ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nde soruşturmayı yürüten ekibin, dosyayı Başsavcılığa gönderdiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Polis Basın Subaylığı, Dürüst ve Ertuğruloğlu ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Hukuki süreç nasıl işleyecek?

Prosedüre göre; ya şikayet üzerine ya da polisin aldığı ihbar veya soruşturma üzerine tahkikat başlar.

Şikayetin konusuna göre tahkikat memuru atanacak.

Elde edilen emare veya belge varsa Başsavcılığa gönderilir, suçun olup olmadığı ile ilgili Başsavcılık değerlendirme yapılacak.

Suç unsuru varsa yargı süreci başlayacak.

Suç gelirlerinin ortadan kalkması veya emarelerin yok edileceği irtibatı yaratılması halinde mahkemeye başvurularak, tutukluluk talep edilecek.

Dizdarlı: Suç unsuru varsa…

Hatırlanacağı üzere Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ise soruşturma kapsamında elde edilen emare veya belgenin Başsavcılığa gönderildiğini söyleyerek, “Başsavcılık suçun olup olmadığı ile ilgili değerlendirme yapar. Suç unsuru devam ederse, dava getirilir ve yargılama süreci başlar” şeklinde konuşmuştu.

Prosedüre göre şikayet üzerine ya da polisin aldığı ihbar veya soruşturma üzerine polisin tahkikat başlatılması halinde şikayetin konusuna göre tahkikat memuru atandığını ifade eden Dizdarlı, konuyla ilgili herhangi bir belge veya emarenin elde edilmesi halinde de değerlendirme yapması için dosyanın Başsavcılığa gönderildiğini kaydetmişti.

Dizdarlı, “Suç unsuru devam ederse, dava getirilir ve yargılama süreci başlar” dedi.

Suç gelirlerinin ortadan kalkması veya emarelerin yok edileceği irtibatının yaratılması halinde de mahkemeye başvurularak, tutukluluk talep edilebileceğine işaret eden Dizdarlı, mahkemenin gerekli görmesi halinde tutuklama da yapılabileceğine değinmişti.

Yenidüzen