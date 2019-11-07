POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nda yaptığı operasyonda 20 gr uyuşturucu madde ile 121 adet hap ele geçirdi.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, önceki gün aldıkları bir ihbar üzerine Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri düzenledikleri operasyonda ZRH 914 plakalı kiralık araçta 15 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile araç içerisinde bulunan Khalid Sanusi, Abubakar Usman ve Usman Sani Usman’ın üzerinde ise toplam 2 gr Hintkeneviri ile 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan 121 adet hap ele geçirdi. Operasyonun ardından tutuklanan zanlı Khalid Sanusi, Abubakar Usman ve Usman Sani Usman ise dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

20 gr uyuşturucu, 121 adet hap

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 5 Kasım 2019 tarihinde alınan bir bilgide ZRH 914 plakalı araç içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün konu aracın Dörtyol köyü mevkiinde Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde yol kenarında zanlı Khalid Sanusi, Abubakar Usman ve Usman Sani Usman ile birlikte tespit edildiğini belirten Kavaz, zanlıların alıkonulmak istemeleri üzerine zanlı Abubakar Usman ile Usman Sani Usman’ın olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını ancak makul güç kullanılarak alıkonulduklarını açıkladı. Kavaz, akabinde zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Khalid Sanusi’ye ait çanta içerisinde 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan 99 adet hap, zanlı Abubakar Usman’ın tasarrufunda bulunan çanta içerisinde 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan 10 adet hap, zanlı Usman Sani Usman’ın tasarrufunda bulunan çanta içerisinde ise 2 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan 12 adet hap tespit edildiğini açıkladı. Akabinde zanlıların huzurunda konu araçta arama yapıldığını ifade eden Kavaz, yapılan aramada yolcu koltuğu altında 15 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kavaz, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Khalid Sanusi, Abubakar Usman ve Usman Sani Usman’ın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.