"POLİS ORANTISIZ GÜÇ KULLANDI!"

İskele’de Nevruz kutlamaları sırasında polis tarafından yaka paça gözaltına alınan üç kişi dün mahkemeye çıkarılırken, zanlıların avukatı polisin şiddet uyguladığına dikkati çekti

Devrim DEMİR

İskele Belediyesi Piknik Alanında, önceki gün Nevruz kutlamaları sırasında çıkan arbede sonucu, “Polise şiddet uygulama” ve “mukavemette” bulunma iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Mahsun Gers, Tahsin Dinç ve Yılmaz Ellitaş aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Üç zanlı dün teminat talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Yargıç Düriye Elkıran, zanlıların, 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin, lehlerinde 30’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Bayrak: Polise şiddet uyguladılar

İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hakan Bayrak, mahkemede verdiği ifadede olayın, 18 Mart 2018 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda kontrol noktasında meydana geldiğini anlattı.

Bayrak, görevli polis memurunun, zanlı Mahsun Gers’ten kimlik kartı istediğini, ancak zanlının, kimlik kartını ibraz etmeyip, koşarak alan içerisine girdiğini ve kendisine engel olmaya çalışan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube amiri Halil Mısırlı’nın kolunu tırmalayıp, karın boşluğuna tekme atarak şiddet uyguladığını söyledi.

Hakaret ettiler

Mahkeme huzurundaki diğer zanlılar Tahsin Dinç ve Yılmaz Ellitaş’ın da olaylar sırasında polislere mukavemet gösterdiğini ve yüksek ses ile “hepiniz Recep Tayyip Erdoğan’ın köpeklerisiniz” şeklinde bağırdığını belirten Bayrak, zanlıların gözaltına alındığını ifade etti.

Hücre polisine vurdu iddiası

Zanlılardan Mahsun Gers’in, İskele Polis Müdürlüğü’nde, hücreye yerleştirildiği esnada, görevli polis memuru Hasan Özgüç’e tekme atarak darp ettiğini de aktaran Bayrak, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Avukat Seyit Güler: Müvekkilimin ayağı aksıyor

Zanlıların avukatı Seyit Güler, zanlı Mahsun Gers’in darp edildiğini ve vücudunda darp izleri olduğunu ve ayağının aksadığını iddia etti ve polisin orantısız güç kullanarak müvekkillerinin gözaltına aldığını ileri sürdü.

Havadis