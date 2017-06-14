POLİS SUÇ ORTAĞININ PEŞİNDE!

Mahkeme, Lefkoşa’da 4 Mayıs’ta meydana gelen kurşunlama olayının zanlısı Koral Kalkan, aleyhine 8 gün daha tutukluluk kararı verdi

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ortaköy bölgesinde 4 Mayıs tarihinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Koral Kalkan aleyhinde başlatılan soruşturma sürüyor.

Zanlı Kalkan, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, Kalkan’ın 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Araştırma devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Dağsevenler mahkemede verdiği ifadede, zanlının 4 Mayıs tarihinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili tutuklandığını anımsattı.

Polis memuru Mustafa Dağsevenler, kurşunlama olayının hemen ardından bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Dağsevenler, zanlı Kalkan’ın mahkeme emri ile evinde gerçekleşen aramada 2 adet kullanılmış mermi çekirdeği, birçok model cep telefonu ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan naylon poşet bulunduğunu belirtti.

8 gün daha tutuklu kalacak

Polis çavuşu Mustafa Dağsevenler, kamera kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini, ayrıca zanlının evinde bulunan çok sayıda cep telefonunun uzman tarafından incelenmeye devam ettiğini kaydederek, olayda kullanılan tabancanın ise henüz bulunmadığını belirtti.

Dağsevenler, Kalkan aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis