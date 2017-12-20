POLİS SUÇLU BULUNDU!

Yurt dışında yaşayan Erinç Kalfaoğlu’na ait Alsancak’taki evi 2015 yılında soymakla Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 19 senelik polis memuru Salahi Çeribaşı aleyhindeki davada sona gelindi

Devrim DEMİR

Lapta’da 2015 yılında meydana gelen Geceleyin ev açma”, “Sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Amme fesatçılığı” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memuru Salahi Çeribaşı’nın yargılandığı davada dün sona gelindi.

Çeribaşı, 2015 yılında Erinç Kalfaoğlu’na ait eve girerek evdeki elektronik eşyalar dâhil, tüm evin eşyalarını çalarak 15 Bin TL’ye başkasına sattıktan sonra, ev sahibinin babasının olayı fark ederek polise şikâyet etmesi üzerine tutuklanmıştı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada, Yargıç Temay Sağer olayın olgularını özetledi.

İddia makamı Başsavcılık, Çeribaşı’nın dosyasına 3 dava daha eklemişti.

Mahkeme çaldığına bulgu yaptı

Yargıç Temay Sağer, 2015 yılında polis memuru Salahi Çeribaşı’nın Erinç Kalfaoğlu’ya ait evin mutfak kapısından içeriye girerek 1 adet buzdolabı, 1adet bulaşık makinesi, 1 adet çamaşır makinesi, 2 adet yatak şiltesi, 2 adet yatak komodini, 1 adet yemek masası ve 6 adet sandalyeyi kamyonete yükleyerek olay yerinden ayrıldığını anımsattı.

Sağer, evdeki su motoru dışında Çeribaşının ev eşyalarını Kalfaoğlu’nun izni olmadan hileli bir şekilde sattığına bulgu yaptıklarını açıkladı.

Dava karar için ertelendi

İtham edildikten sonra tutuklu yargılanan polis memuru Salahi Çeribaşı’nın kararı için heyet davayı ileriki bir tarihe erteledi.

Havadis