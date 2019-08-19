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POLİS ŞÜPHELENİNCE...

POLİS ŞÜPHELENİNCE...

3 genç tutuklandı!

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, Gazimağusa’da Suçla Operasyonel Mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli vaziyette görülen O.A. (E-23) ve M.A.Y. (E-26) tasarruflarında yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınırken, yine Gazimağusa’da A.S. (E-27)’nin tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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