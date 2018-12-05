POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!
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Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı’da şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ayrıca yol içerisinde biriken yağmur suları sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı, şiddetli yağış, görüş mesafesi, azalma
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