POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı’da şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ayrıca yol içerisinde biriken yağmur suları sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.