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POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

Şiddetli dolu yağışı...

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Polis, Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki şiddetli dolu yağışı nedeniyle, bölgede seyreden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Polis Basın Subaylığı yayımladığı bildiride şöyle dedi: “Şiddetli dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu, Serhatköy mevkiinde görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.” 

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