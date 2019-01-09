POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!
Şiddetli dolu yağışı...
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Polis, Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki şiddetli dolu yağışı nedeniyle, bölgede seyreden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Polis Basın Subaylığı yayımladığı bildiride şöyle dedi: “Şiddetli dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu, Serhatköy mevkiinde görüş mesafesi azalmıştır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”
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