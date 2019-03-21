Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!
POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

Dikkat!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;

Çamlıbel – Yılmazköy Anayolu
Girne ,- Lefkoşa Anayolu
Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu
Metehan Alayköy yolu
Gönyeli Çemberi bölgesi

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.