POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!
Dikkat!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;
Çamlıbel – Yılmazköy Anayolu
Girne ,- Lefkoşa Anayolu
Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu
Metehan Alayköy yolu
Gönyeli Çemberi bölgesi
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : Polis Basın Subaylığı, sis, uyarı
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