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POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

Dikkat!

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Polisten yapılan açıklamada Çamlıbel- Yılmazköy Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesinin  yeryer azaldığı,  bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. 

 İskele-Karpaz Anayolunun, Kalecik kavşağı ile Yenierenköy arasında yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.

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