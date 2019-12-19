POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI!

Polisten yapılan açıklamada Çamlıbel- Yılmazköy Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesinin yeryer azaldığı, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

İskele-Karpaz Anayolunun, Kalecik kavşağı ile Yenierenköy arasında yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.