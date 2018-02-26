POLİS TARAFINDAN ARANIYOR!

Zeytinlik’te dün P.C.O.(E-22) alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı Owumi Felix Owumi’yi darp ettikten sonra cep telefonunu zorla aldı.

P.C.O. daha sonra Owumi’nin evinin penceresinden içeri uzanarak kol saati ve altın zincir kolye de çaldı.

Polis basın bülteninde, hırsızlık suçu işleyen zanlının arandığı bildirildi.