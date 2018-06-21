POLİS TAVŞAN TUZAĞI KURAN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Önceki gün KKTC Avcılık Federasyonu tarafından duyurulan haberde, Çayırova'da börülce ektiği tarlasının tüm etrafını branda ve çalılarla kapatarak, ormandan gelen yolun bahçenin birleştiği yerde, tavşanın geçebileceği kadar yer bırakıp tel tuzak kuran şahıs, bölgede devriyede olan av korucuları tarafından suçüstü tespit edilerek polise ihbar edildiği bildirilmişti.

Polis ihbar sonucu bahse konu şahsın tespit edilerek hakkında Yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Polis basın bülteninde yer alan habere göre; 19.06.2018 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Çayırova’da Bahçeler mevkiinde bulunan kendi arazisi içerisinde E.Ö.(E-59)’nün, tavşan tutmak için toplam yedi adet tel tuzak kurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında Yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.