POLİS UYARDI!
Nergisli-İnönü kavşağı arasındaki yola dikkat!
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Polis, Nergisli-İnönü kavşağı arasındaki derenin taşması yüzünden bu güzergahtaki yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Nergisli – İnönü kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan derenin taştığını ve yağmur sularının yol üzerinden aktığını kaydederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Etiketler : Polis, uyarı, Nergisli-İnönü kavşağı, dere taşması
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