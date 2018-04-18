POLİSE ÇARPIP KAÇTI!

Mağusa’da trafik kontrolü yapan Polis Çavuşu Hazar Aşçıoğlu’na aracı ile çarparak kaçan Nijeryalı genç, üç gün sonra polise teslim oldu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 14 Nisan tarihinde trafik kontrolünde bulunan Polis Çavuşu Hazar Aşçıoğlu’na aracı ile çarparak kaçan Nijerya uyruklu zanlı Chinedu Nduka Agbaeze tutuklandı. Önceki gün Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek teslim olan zanlı Agbaeze dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Polisi görevden men” ve “Polisi darp” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Agbaeze aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Polis, olay anını gösteren bir adet kamera kaydını inceleme altına alırken, zanlının olay gecesi alkollü olup olmadığını da araştırıyor.

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Chinedu Nduka Agbaeze’nin 14 Nisan tarihinde saat 00:50’de Mağusa’da Alsancak Sokak üzerinde trafik kontrolünde bulunan Polis Çavuşu Hazar Aşçıoğlu’nun kendisine yapmış olduğu “Dur” ihtarına uymayarak PU 131 plakalı aracının sağ ön kısmı ile görevli Polis Çavuşu Aşçıoğlu’na çarpıp darp ettiğini ve görevini yapmasına engel olduğunu açıkladı ve aracıyla olay yerinden kaçtığını açıkladı. Zanlının 16 Nisan tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne gelerek teslim olduğunu belirten Sennaroğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ardından aleyhinde “Polisi görevinden men” ve “Polisi darp” suçları ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sennaroğlu, olay anını gösteren 1 adet kamera görüntüsü olduğunu ve görüntünün incelendiğini belirterek, edinilen bilgiye göre olay gecesi Mağusa’da Nijerya uyruklu öğrencilerin bir barda eğlence gecesi olduğunun öğrenildiğini konu iş yerinin kamera görüntülerinin incelenerek zanlının alkol alıp almadığının tespit edileceğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Sennaroğlu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Chinedu Nduka Agbaeze’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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