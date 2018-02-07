POLİSE, İMZA YERİNE KAFA ATTI

Uyuşturucu madde etkisi altında, ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne giden Yakup Güzelkaya, ortalığı birbirine kattı

Ahmet VAMIK

Uyuşturucu madde etkisi altında, ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne giden Yakup Güzelkaya’nın tasarrufunda 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri alındı.

2017 Eylül ayında tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan ve teminata bağlanarak serbest bırakılan zanlı Yakup Güzelkaya, 5 Şubat günü saat 21.00 sıralarında teminat şartlarından ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne gitti. Uyuşturucu madde etkisi altında olan zanlının hareketlerinden şüphelenen polis memuru, zanlıyı Adli Şube’ye götürmek isterken, zanlı Yakup Güzelkaya, polise kafa atarak darp etti, ortalığı karıştırdı.

Makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilen zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman’ı tanık olarak dinletti.

Zanlı Yakup Güzelkaya’nın “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” ve “Polisi Darp, Görevinden Men” suçlamalarından methaldar olduğunu belirten polis çavuşu Barış Duman, tasarrufunda 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini ifade etti.

Serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya olumsuz etki edebileceğini vurgulayan Duman, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlı Yakup Güzelkaya’nın 3 gün süreyle polis nezarethanesinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs