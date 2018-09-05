POLİSE TESLİM OLDU!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güvercinlik kavşağında 27 Haziran 2018 tarihinde polis ekiplerince yapılan kontrolde ele geçirilen 6 bin 631 kilo kaçak etlerle ilgili olarak aranan Hasan Vaiz önceki gün polise giderek teslim oldu. Haziran ayından beri hakkında tutuklama emri bulunan ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Hasan Vaiz “Gümrüksüz mal ithali” ve “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KAÇAK ETLER ZANLIYA AİT KAMYONDA BULUNMUŞTU

Meselenin tahkikat memuru, 27 Haziran 2018 tarihinde polis ekiplerince Güvercinlik kavşağında yapılan kontrolde zanlı Hasan Vaiz’e ait olan ancak Aysın Eskimuhtaroğlu’nun kullanımındaki FA 116 plakalı kamyonun arka kısmında KKTC’ye ithali yasak 421 bin 955 TL değerindeki 6 bin 631 kilo dana etinin tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak ayni gün Aysın Eskimuhtaroğlu’nun tutuklandığını belirten tahkikat memuru, Eskimuhtaroğlu’nun bir gönüllü ifade vererek konu suçu zanlı Vaiz ile birlikte işlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, Eskimuhtaroğlu’nun itirafı üzerine zanlı Vaiz aleyhinde tutuklama emrinin temin edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak tutuklanan Aysın Eskimuhtaroğlu’nun 11 Temmuz 2018 tarihinde teminata bağlandığını anımsattı. Zanlı Vaiz’in önceki gün polise gelerek teslim olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Hasan Vaiz’in, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 2 KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.